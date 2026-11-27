За дев'ять місяців кількість реєстрацій нових компаній онлайн-ритейлу зросла на 160% порівняно з аналогічним періодом минулого року, при цьому одні компанії втратили частину виручки, інші збільшили її.

Про це повідомляє YouControl.

Аналітики YC.Market дослідили, як змінився український бізнес у сфері електронної комерції.

Фінансові результати лідерів дев'ять місяців 2026 року демонструють різноспрямовану динаміку – одні компанії втратили частину виручки, інші наростили її більш ніж наполовину, зазначають вони.

За січень-вересень в Україні зареєстрували 325 нових компаній у сфері онлайн-торгівлі проти 125 за аналогічний період 2025 року.

Кількість офіційних припинень діяльності залишається незначною: шість компаній проти п'яти роком раніше.

Київ залишається головним центром українського e-commerce: у столиці зареєстрована майже половина юридичних осіб досліджуваного сегмента.

Сукупна виручка фінансового топ-10 за три квартали 2026 року становить 37,92 млрд грн, з яких 70% припадає на два підприємства корпоративної групи Rozetka.

До оновленої десятки увійшли дві компанії, яких не було серед торішніх лідерів: постачальники енергетичного обладнання та засобів кріплення.

Серед спеціалізованих онлайн-ритейлерів помітне зростання виручки демонструють продавці зоотоварів Pethouse (+55%), E-Zoo (близько +62%) та Petslike (+44%). Їхня сукупна виручка – 3,05 млрд грн, говориться у дослідженні.

Кількість нових реєстрацій збільшилася на 160%. Найбільше компаній у 2026 році зареєстрували в першому кварталі, 127. У квітні-червні зареєстрували 89 нових юридичних осіб, а в липні-вересні ще 109.

Для порівняння, у 2025 році квартальні показники становили 45, 32 і 48 реєстрацій відповідно. Таким чином, кожен із трьох кварталів 2026 року перевищив відповідний результат попереднього року більш ніж удвічі.

"Припинення діяльності серед юридичних осіб залишаються поодинокими – за дев'ять місяців 2026 року діяльність припинили шість компаній із досліджуваним основним ВЕД, тоді як за аналогічний період попереднього року таких випадків було п'ять", – говориться у повідомленні.

Різниця між кількістю реєстрацій і припинень у січні-вересні 2026 року становила +319 компаній проти +120 роком раніше.

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