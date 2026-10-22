США продовжили дедлайн продажу закордонних активів "Лукойлу" до 21 листопада

За даними Управління з контролю за іноземними активами США, Сполучені Штати продовжили термін, відведений компаніям для проведення переговорів з російським нафтовим гігантом "Лукойл" щодо купівлі його закордонних активів, до 21 листопада.

Про це повідомляє Reuters.

Термін було продовжено після того, як американська приватна інвестиційна компанія Carlyle Group відкликала свою пропозицію на початку цього місяця.

У жовтні 2025 року Вашингтон ввів санкції проти "Лукойлу", другого за величиною нафтовидобувача Росії, та "Роснефті", найбільшого нафтовидобувача країни, щоб обмежити можливості Москви фінансувати військову кампанію в Україні.

Активи "Лукойлу" були виставлені на продаж минулого року, тоді як "Роснефть" не оголошувала про жодні продажі активів.

Спочатку 29 січня Carlyle домовився про купівлю активів "Лукойлу", за винятком тих, що знаходяться в Казахстані.

За словами осіб, обізнаних із ситуацією, фонд вів переговори про партнерство з фондами "Мубадала", "XRG" та "IHC" з Абу-Дабі, а також з Американською корпорацією фінансування міжнародного розвитку щодо цієї угоди.

Портфель "Лукойлу", початкова вартість якого оцінювалася приблизно в 22 млрд доларів, зацікавив щонайменше десяток компаній, серед яких Exxon Mobil та колишній власник Pornhub Бернд Бергмайр.

Перший дедлайн продажу іноземних активів "Лукойлу" встановили ще 13 грудня 2025 року. Після цього його постійно переносили.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів США продовжило до 24 квітня 2027 року дію генеральних ліцензій, які дозволяють операції із частиною закордонних активів підсанкційної російської нафтової компанії "Лукойл".