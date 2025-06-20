Радіотехніки та водії: київські роботодавці назвали дефіцитних фахівців

У Києві на ринку праці спостерігається дефіцит фахівців робітничих спеціальностей, у топі вакансій - монтажники радіоелектронної апаратури та водії.

Про це повідомили у Київській службі зайнятості (КСЗ), передає Укрінформ.

Київська служба зайнятості проаналізувала близько 5 500 вакансій, поданих роботодавцями, та сформувала рейтинг спеціальностей, які мають наразі найбільший попит.

На першому місці — монтажник радіоелектронної апаратури та приладів: майже 300 вакансій. Середня зарплата на таку посаду пропонується на рівні близько 27 тис. грн.

На другій позиції — водії автотранспортних засобів (маже 200 вакансій) з середньою зарплатнею до 22 тис. грн. Певні підприємства пропонують водіям зарплату і до 100 тис. грн.

Третє місце посідають продавці-консультанти — понад 120 вакансій.

У топі пропозицій від роботодавців також кухарі (116 вакансій), бухгалтери (104), продавці продовольчих товарів (87), помічники вихователя (82), електромонтери (82), медичні сестри/медбрати (81), слюсарі-ремонтники (79).

Окрім того, зберігається значний попит на вихователів, вантажників, охоронників, інженерів, слюсарів-сантехніків, електрогазозварників, підсобних робітників, малярів.

Нагадаємо:

Кількість зареєстрованих в Києві внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сягнула 426 тис., або 10% від усіх ВПО в Україні, проте працевлаштовано з них лише 27%.