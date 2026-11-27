Основні конструкції станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" будуть збудовані наступного року, але це лише перша черга масштабного будівництва, яке передбачає будівництво ще кількох об'єктів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У 2027 році планують завершити будівництво основних конструкцій станцій "Мостицька" та "Варшавська". Ці плани лишаються незмінними. Нині роботи на будівельних майданчиках тривають", – говориться у повідомленні.

Будівництво метро на житловий масив Виноградар є одним із важливих інфраструктурних проєктів столиці. Нині споруджують першу чергу, яка передбачає будівництво двох станцій – "Мостицька" та "Варшавська".

"Один із пріоритетних напрямів робіт – ділянка проспекту Європейського Союзу. Тут фахівці завершують перенесення інженерних комунікацій: водопровідних і теплових мереж, газопроводів, кабельних ліній електропередачі та мереж зв'язку", – повідомили у адміністрації.

Також облаштовують системи дощової каналізації та водовідведення.

"На цій ділянці вже виконали значний обсяг робіт", – запевнили у КМДА.

Там, де перенесення інженерних мереж завершено, розпочали відновлення проїжджої частини та тротуарів. Роботи виконують в посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити рух транспорту проспектом Європейського Союзу.

Відповідно до техніко-економічного обґрунтування, проєкт будівництва метро на Виноградар передбачає три черги.

Друга черга включає спорудження ще однієї станції з відгалуженням, третя – двох пускових комплексів: станції метро та електродепо.

Саме всі три черги будівництва охоплює оновлений Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій міста Києва, який планують реалізовувати з 1 січня 2027 року, зазначили у КМДА.

"Відповідно, зазначений у ньому термін реалізації проєкту до 2035 року стосується всього комплексу робіт, а не лише двох станцій першої черги, які споруджують нині", – наголошує міська влада.

"Водночас під час довгострокового планування такого масштабного інфраструктурного проєкту необхідно враховувати безпекові та економічні чинники, пов'язані з повномасштабною війною", – зауважили у КМДА.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що київська влада та КП "Київський метрополітен" через суд вимагає стягнення майнової шкоди з АТ "Київметробуд" — колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар. Експертиза оцінила збитки у 2,3 млрд грн.

Нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" в Києві почали будувати у 2019 році. Планувалось, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.

У вересні 2021 року компанія "Київметробуд" просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року.

Компанія звернулася до суду з проханням перенести терміни здачі з листопада 2021 року на травень 2023 року. У лютому 2023 року "Київметробуд" відновив будівництво метро на Виноградар, проте активне будівництво не велося з осені 2023 року.

Пізніше "Київський метрополітен" розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва. Наступним генпідрядником стала компанія "Автострада" Максима Шкіля.