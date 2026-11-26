У жовтні до трійки лідерів вакансій з бронюванням увійшли водій, вантажник та будівельник. Їх кількість порівняно з жовтнем 2025 року суттєво зросла.

Про це йдеться в дослідженні OLX робота.

У жовтні 2026 року роботодавці розмістили найбільшу кількість оголошень із можливістю бронювання для водіїв – 1114. Медіанна зарплата становила 55 000 грн.

Друге місце посіла вакансія вантажника з 802 оголошеннями (медіанна зарплата становить 33 861 грн). На третьому місці – будівельник з 285 оголошеннями (медіанна зарплата – 65 000 грн).

У жовтні 2025 року топ-3 вакансії з найбільшою кількістю оголошень були такими ж, як і цього року: водій — 848 оголошень (+31,4% цьогоріч), вантажник — 480 оголошень (+67,1% цього року) та будівельник – 224 оголошення (+27,2% у жовтні 2026 року).

Медіанні зарплати для цих професій цьогоріч зросли на 9% для водіїв, 23,1% для вантажників та 27,2% для будівельників.

Також можливість бронювання є доступною для продавців, комплектувальників, різноробочих, автослюсарів, охоронців, зварювальників, касирів, комірників.

"Порівняння з минулим роком показує, що роботодавці й надалі активно пропонують бронювання передусім у фізично й логістично орієнтованих сферах: лідерами залишаються водії, вантажники та будівельники. Порівняно з 2025 роком, попит на таких фахівців помітно зріс, а разом із ним підвищилися й медіанні зарплати.

Ринок вакансій із бронюванням розширюється, а конкуренція за кандидатів спонукає роботодавців підвищувати оплату", – пояснили аналітики.

Нагадаємо:

Уряд продовжив до 20 грудня бронювання на підприємствах, у яких статус критичності закінчився або закінчується під час перегляду правил бронювання.