У Києві люди зможуть безкоштовно користуватися автобусами, якщо інший транспорт зупиниться – уряд і міська влада напрацьовують відповідну систему.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Розроблені конкретні алгоритми роботи громадського транспорту та загалом логістики в Києві на випадок значного погіршення ситуації через російські удари", – розповів він у Facebook.

"Важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті", – зазначив Зеленський.

За його словами, урядовці разом з міською владою напрацьовують систему, "яка дозволить людям в Києві гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами за умов зупинки роботи інших видів транспорту".

Нагадаємо:

Володимир Зеленський 8 листопада заявив, що доручив уряду на чолі із Сергієм Корецьким розробити план запровадження безплатного проїзду у наземному громадському транспорті Києва.

"Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція?", – відреагував на це міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував заяву Зеленського про обговорення з урядом запровадження безкоштовного проїзду у наземному громадському транспорті.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Київ не зможе забезпечити безкоштовний проїзд без компенсації від уряду – утримання транспорту обходиться місту у близько 20 мільярдів гривень.

У Києві розпочали роботи для забезпечення додаткових мостових переправ через Дніпро, перші з'являться вже на початку наступного року, заявив раніше міністр інфраструктури та відновлення Микола Калашник.