Київська електричка відновила рух по всьому кільцю

Після пошкоджень залізничної інфраструктури внаслідок ворожого обстрілу і сумлінної роботи залізничників Kyiv City Express знову курсує по всьому кільцю.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Зазначається, що наразі ще ведуться ремонтні роботи однієї колії. Посадка та висадка пасажирів в обидві сторони (за годинниковою стрілкою та проти) по станції Київ-Волинський здійснюється на 2 колії, платформа №2.

Першим по відновленому вже маршруту рушив поїзд Б15 зі Святошина у напрямку Дарниці через станцію Вокзальна.

Всі відправлення – за графіком, повідомила пресслужба електрички.

Нагадаємо:

Вночі 4 липня внаслідок атаки Росії на Київ зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.

Kyiv City Express виконувала маршрути тільки північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами були можливі відхилення від графіку руху.