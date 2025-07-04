Київська електричка відновила рух по всьому кільцю
Після пошкоджень залізничної інфраструктури внаслідок ворожого обстрілу і сумлінної роботи залізничників Kyiv City Express знову курсує по всьому кільцю.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Зазначається, що наразі ще ведуться ремонтні роботи однієї колії. Посадка та висадка пасажирів в обидві сторони (за годинниковою стрілкою та проти) по станції Київ-Волинський здійснюється на 2 колії, платформа №2.
Першим по відновленому вже маршруту рушив поїзд Б15 зі Святошина у напрямку Дарниці через станцію Вокзальна.
Всі відправлення – за графіком, повідомила пресслужба електрички.
Нагадаємо:
Вночі 4 липня внаслідок атаки Росії на Київ зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.
Kyiv City Express виконувала маршрути тільки північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами були можливі відхилення від графіку руху.