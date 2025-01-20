Instagram та X представили нові відеоінструменти у день блокування TikTok

Instagram оголосив про новий додаток для редагування відео під назвою Edits у той же день, коли конкурент, TikTok, тимчасово припинила роботу у США. Платформа X (колишній Twitter) також презентувала нову вкладку для відео у своєму мобільному додатку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Новий додаток від Meta Platforms, який стане доступним у лютому, пропонує "повний набір креативних інструментів". Користувачі зможуть зберігати чернетки відео, редагувати кліпи, а також додавати функції, як-от зелений екран, накладання ефектів і переходи, повідомив представник Meta.

Ця новина з’явилася лише за кілька годин після того, як TikTok припинив роботу в США через впровадження нового закону про національну безпеку. Закон вплинув також на інші додатки від ByteDance Ltd., зокрема на платформу для редагування відео CapCut.

TikTok вже відновив роботу після того, як обраний президент Дональд Трамп призупинив виконання заборони. Проте майбутнє платформи залишається невизначеним, оскільки закон вимагає, щоб китайська материнська компанія продала свій бізнес у США. Трамп заявив, що має намір сприяти створенню спільного підприємства, де американські інвестори отримають 50% акцій компанії.

X, під керівництвом Ілона Маска, намагається розширити свій вплив у сфері онлайн-контенту, пропонуючи функції для трансляцій, відеоподкастів і довготривалих інтерв’ю. З неділі платформа почала запуск "нового захоплюючого простору для відео" для користувачів у США.

Instagram вважається одним із головних претендентів на успіх у разі повної заборони TikTok. Платформа вже має популярну функцію коротких відео під назвою Reels, яка широко використовується в США та Індії.

Після нічного видалення TikTok Instagram почав показувати рекламу в магазині додатків Apple. Користувачі, які шукали "TikTok", бачили рекламу Instagram замість цього.

Нагадаємо:

Соціальна мережа TikTok перестала працювати у Сполучених Штатах 19 січня менш ніж за дві години до того, як заборона повинна була вступити в силу.

Обраний президент США Дональд Трамп не виключає збереження китайської власності на TikTok, якщо будуть вжиті заходи для забезпечення захисту і зберігання даних американських користувачів в США.

Новообраний президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що "TikTok повертається" після того, як додаток був закритий у США напередодні заборони, яка мала вступити в силу.