В Україні збільшилась кількість підприємств, якими керують жінки

За останній рік в Україні зросла кількість підприємств з керівницями жінками.

Про це відомо з даних Держстату.

Згідно із даними Держстату, з 2023 по 2024 рік додалося 8996 активних підприємств, керівницями яких є жінки. Частка таких підприємств зросла майже на 4%.

Топ 10 галузей, де жінок, як керівниць, залучено найбільше:

Діяльність громадських організацій — з 28524 до 29994;

Комплексне обслуговування об'єктів — з 27852 до 28788;

Діяльність професійних спілок — з 15961 до 15926;

Держуправління — з 15893 до 15658;

Дошкільна освіта — з 12560 до 12299;

Загальна середня освіта — з 10718 до 12299;

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна — з 10214 до 11112 ;

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання — з 9985 до 10684;

Вирощування зернових культур — з 6412 до 6249;

Неспеціалізована оптова торгівля — з 4470 до 4846.

Кількість жінок на керівних посадах все ще майже вдвічі менша, аніж чоловіків.

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