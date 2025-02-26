В Україні збільшилась кількість підприємств, якими керують жінки
За останній рік в Україні зросла кількість підприємств з керівницями жінками.
Про це відомо з даних Держстату.
Згідно із даними Держстату, з 2023 по 2024 рік додалося 8996 активних підприємств, керівницями яких є жінки. Частка таких підприємств зросла майже на 4%.
Топ 10 галузей, де жінок, як керівниць, залучено найбільше:
Діяльність громадських організацій — з 28524 до 29994;
Комплексне обслуговування об'єктів — з 27852 до 28788;
Діяльність професійних спілок — з 15961 до 15926;
Держуправління — з 15893 до 15658;
Дошкільна освіта — з 12560 до 12299;
Загальна середня освіта — з 10718 до 12299;
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна — з 10214 до 11112 ;
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання — з 9985 до 10684;
Вирощування зернових культур — з 6412 до 6249;
Неспеціалізована оптова торгівля — з 4470 до 4846.
Кількість жінок на керівних посадах все ще майже вдвічі менша, аніж чоловіків.
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