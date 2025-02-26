В Украине увеличилось количество предприятий, которыми руководят женщины

За последний год в Украине выросло количество предприятий с руководительницами женщинами.

Об этом известно из данных Госстата.

Согласно данным Госстата, с 2023 по 2024 год добавилось 8996 активных предприятий, руководительницами которых являются женщины. Доля таких предприятий выросла почти на 4%.

Топ 10 отраслей, где женщин, как руководительниц, привлечено больше всего:

Деятельность общественных организаций - с 28524 до 29994;

Комплексное обслуживание объектов - с 27852 до 28788;

Деятельность профессиональных союзов - с 15961 до 15926;

Госуправление - с 15893 до 15658;

Дошкольное образование - с 12560 до 12299;

Общее среднее образование - с 10718 до 12299;

Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества - с 10214 до 11112;

Предоставление социальной помощи без обеспечения проживания - с 9985 до 10684;

Выращивание зерновых культур - с 6412 до 6249;

Неспециализированная оптовая торговля - с 4470 до 4846.

Количество женщин на руководящих должностях все еще почти вдвое меньше, чем мужчин.

Напомним:

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