Перші компанії працевлаштують жінок, навчених "чоловічим" професіям

Перші чотири компанії працевлаштують жінок, які в межах експериментального урядового проєкту навчатимуться професіям, в яких традиційно переважали чоловіки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Перші запити до Держслужби зайнятості зробили чотири роботодавці з Полтавської області із заявами на навчання п’яти жінок професії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва". Йдеться про господарства "Володар-С", "Мухін Агро", "Діброва" та ТОВ "Каплинцівське".

Служба зайнятості вже підібрала кандидаток на навчання на замовлення полтавських фермерів. Серед них є жінки з вищою освітою, є людина з інвалідністю 3 групи та одна жінка із повною середньою освітою, яка наразі працює комірницею і хоче змінити професію.Зазначається, що навчання проходитиме на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у місті Хорол на Полтавщині.

Вартість навчання в рамках експериментальної програми не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні – це 30 280 грн).

У разі, якщо вартість навчання є вищою, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту. Термін навчання може становити до 10 місяців.

Нагадаємо:

У листопаді 2024 року уряд запустив проєкт з навчання за державний кошт жінок професіям, в яких традиційно домінували чоловіки. Українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись в сферах, де вони були менше представлені.