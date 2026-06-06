АРМА продовжує управляти російською часткою у фармдистрибʼюторі "Вента"

АРМА розповіла, хто контролює арештовану частку росіян у фармдистрибʼюторі Вента

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) продовжує управління арештованою часткою у фармдистрибʼютора "Вента ЛТД", яка належала російській фармгрупі "Катрен".

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна" із посиланням на відповідь АРМА.

У АРМА повідомили, що "зазначений актив наразі перебуває в управлінні АРМА". Водночас у Агентстві не уточнили, чи вдалось їм повноцінно розірвати контракт з управителем арещтованої частки – компанією "І.К.Вел".

Компанія "Вента" належала росіянам, або повʼязаним із ними особам до 2022 року.

Після початку великої війни 24% в капіталі "Венти", які належали російській компанії "Катрен", арештували. Пізніше за поданням прокурорів Печерський районний суд Києва передав цю частку АРМА.

У 2025 році АРМА оголосила конкурс на управління арештованою часткою. У фінальному етапі конкурсу в травні 2025 році брали участь "Центр реабілітації "Візаві" та "І.К.Вел".

Остання була заснована тими ж людьми, що і "Вента ЛТД" (зокрема керівником Олександром Волошиним), тобто мала прямий звʼязок із фармдистрибʼютором, якого до 2022 року контролювали росіяни. "І.К.Вел" і перемогла у конкурсі.

У підсумку 94% "Венти" контролював Волошин: 70% прямого контролю та 24% (раніше належали росіянам) через "І.К.Вел".

Після відставки Олени Думи з посади керівниці АРМА, агентство розірвало договір з "І.К.Велом". Це рішення компанія оскаржує в суді.

Як повідомляє "Інтерфакс Україна", рішенням Господарського суду міста Києва від 22 квітня 2026 за позовом "І.К.ВЕЛ" суд дійшов висновку про відсутність достатніх доказів зв'язку з колишніми власниками (мова про росіян).

Суд також встановив відсутність правових підстав для неприйняття результатів проведеного конкурсу на управління російською часткою "Вента. ЛТД" та непередачі активу управителю – переможцю торгів.

Нагадаємо:

Борис Кауфман отримав контроль над фармацевтичним дистрибʼютором "Вента ЛТД", який до початку великої війни належав російській фармгрупі "Катрен".