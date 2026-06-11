У Держлікслужбі розповіли, які АЗС отримали ліцензії на продаж ліків

В Україні ліцензії на продаж безрецептурних лікарських засобів на автозаправних станціях отримали вже 12 суб'єктів господарювання, серед яких мережі ОККО, "Укрнафта", UPG, БРСМ, КЛО та SOCAR.

Про це повідомив начальник відділу контролю та ліцензування господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби Андрій Долговський під час круглого столу "Ліки поза аптекою: перші підсумки, безпекові ризики та майбутнє фармацевтичного ринку".

За його словами, наразі в Україні працюють 273 точки продажу ліків на АЗС. Це менш як 1% від загальної кількості традиційних аптек.

Найбільше таких точок відкрито в Києві, Київській та Львівській областях. Загалом до проєкту долучилися 19 регіонів України. Водночас продаж ліків на АЗС поки відсутній у Луганській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Сумській та Чернівецькій областях.

Напередодні Держлікслужба видала відповідну ліцензію мережі SOCAR. Також ліцензії мають ОККО, UPG, БРСМ, КЛО та "Укрнафта", яка працює через чотири суб'єкти господарювання та продає препарати на 93 своїх АЗС.

За словами Долговського, близько 40% точок продажу ліків на АЗС розташовані поблизу сіл та селищ.

Також під час обговорень на круглому столі повідомили, що сумарна виручка з усіх точок продажу на АЗС за три місяці роботи становила близько 354 тис грн. Найчастіше на заправках купують Ібупрофен, Парацетамол, назальні краплі та активоване вугілля.

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Нагадаємо:

З березня 2026 року українці можуть купувати безрецептурні ліки на автозаправних станціях, зокрема через спеціальні вендингові автомати. Відповідне рішення у владі обгрунтували підвищенням доступності ліків, зокрема на прифронтових територіях.