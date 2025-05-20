Катар збирався продати США "літаючий палац", а не дарувати його Трампу – CNN

Адміністрація Дональда Трампа спочатку звернулася до Катару з проханням про придбання люксового Boeing 747, і той висловив готовність його продати, про подарунок США не йшлося.

Про це, посилаючись на свої джерела, пише CNN.

Те, що розповіли джерела CNN, суперечить розповіді самого Трампа про пропозицію Катару передати літак як подарунок.

"Адміністрація Трампа спочатку звернулася до Катару з проханням про придбання Boeing 747, який президент Дональд Трамп міг би використовувати як Air Force One", – повідомляє CNN х посиланням на чотири джерела, знайомі з переговорами.

"Після того, як Трамп вступив на посаду в січні, Пентагон зв’язався з Boeing і отримав повідомлення, що компанія ще протягом двох років не зможе поставити нові літаки, які вона будує для заміни застарілих президентських літаків", – розповідає CNN.

"Однак адміністрація Трампа хотіла отримати літак на заміну набагато швидше, і ВПС вивчали різні варіанти для цього. Водночас Трамп доручив своєму посланнику на Близькому Сході Стіву Віткоффу знайти список життєздатних літаків", – говориться у статті.

Boeing надав представникам оборонного відомства США список інших клієнтів Boeing по всьому світу, які мають літаки, які могли б замінити "президентський борт". І Катар був одним із клієнтів.

Пентагон запропонував купити літак, а Катар висловив готовність його продати. Пентагон розпочав переговори з Катаром, дізнавшись, що Білий дім підтримує цю ідею. І початкові переговори стосувалися оренди літака, а не його повної купівлі, пише CNN.

"Але Трамп неодноразово називав потенційну угоду "жестом" або "внеском" від королівської родини Катару. "ПОДАРУНОК, БЕЗКОШТОВНО", – написав він у своїй соціальній мережі Truth Social. Він сказав, що це буде тимчасова заміна Air Force One і буде передано його президентській бібліотеці після того, як він залишить посаду, але заперечив, що тоді полетиме на цьому літаку", – нагадує видання.

"Деталі звернення адміністрації проливають нове світло на походження потенційної передачі літака, яка викликала політичний фурор, що загрожував затьмарити поїздку Трампа на Близький Схід. Демократи та кілька впливових республіканців, які зазвичай є переконаними прихильниками президента, заявили, що вони виступають проти потенційної угоди з етичних міркувань. Катар також зіткнувся з негативною реакцією, оскільки законодавці-демократи погрожували затримати продаж зброї країні Перської затоки", – говориться у публікації.

За даними CNN, угода все ще обговорюється юристами обох сторін. І Катар готовий відкликати пропозиціію, якщо угоду буде визнано незаконною. Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт назвала потенційну передачу «пожертвою нашій країні», заявивши, що королівська родина Катару "запропонувала передати цей літак ВПС США, де це пожертвування буде прийнято відповідно до всіх правових та етичних зобов’язань".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Дональда Трампа прийме в подарунок від королівської родини Катару реактивний літак Boeing 747-8. Через надзвичайно розкішний інтерʼєр літак, який готують у якості подарунку, називають "летючим палацом". Найімовірніше, це стане найрозкішнішим з усіх подарунків Сполученим Штатам від іноземних урядів.

При чому американське законодавство забороняє урядовцям приймати дорогі подарунки від іноземних держав. Та джерела ABC News запевняють, що юристи Білого дому та Міністерства юстиції уже підготували правовий висновок для міністра оборони Піта Гегсета.

Вони стверджують, що Міноборони має право прийняти цей літак як подарунок і передати його фонду президентської бібліотеки Трампа після завершення його президентства. Тоді це відбудеться без порушень законів про хабарництво чи заборони на отримання подарунків від іноземних держав.

Повідомлялося також, що новина викликала різку реакцію Демократичної партії. Член Палати представників Адам Шифф звинуватив Трампа в порушенні Конституції, яка забороняє приймати подарунки від іноземних держав без згоди конгресу.

Сенатор Чак Шумер назвав можливу передачу літака "не просто хабарництвом, а преміальним іноземним впливом". Конгресмен Річі Торрес вимагав "негайну" етичну перевірку.

Також повідомлялося, що літак, який Катар дарує президенту США Дональду Трампу, зрештою буде коштувати не заявлені 400 мільйонів доларів, а понад мільярд. Видання Independent писало, що для того, щоб він відповідав стандартам, необхідним для заміни літака Air Force One, знадобиться кілька років і мільярди доларів подальших капіталовкладень. Ці стандарти вимагають захищеного зв'язку, електромагнітного захисту і можливості дозаправки в польоті.

Разом з вартістю модернізації літака, яка необхідна для того, щоб він став гідною заміною існуючому президентському транспорту, "летючий палац" коштуватиме вже мільярд доларів, зазначає видання, посилаючись на оцінку авіаекспертів.