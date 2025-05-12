Катар подарує Трампу люксовий Boeing за $400 мільйонів: демократи різко відреагували

Катар збирається подарувати керівництву США літак Boeing 747-8 вартістю $400 млн, відомий як "летючий палац".

Про це пише Politico з посиланням пресаташе Катару в США Алі Аль-Ансарі.

Він буде використовуватися як президентський борт. Наразі це питання перебуває на розгляді, остаточного рішення поки що не ухвалено.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що збирається прийняти розкішний подарунок.

Новина викликала різку реакцію Демократичної партії. Член Палати представників Адам Шифф звинуватив Трампа в порушенні Конституції, яка забороняє приймати подарунки від іноземних держав без згоди конгресу.

Сенатор Чак Шумер назвав можливу передачу літака "не просто хабарництвом, а преміальним іноземним впливом". Конгресмен Річі Торрес вимагав "негайну" етичну перевірку.

У відповідь Трамп звинуватив самих демократів у корупції. "Той факт, що міністерство оборони отримує в подарунок, безоплатно, літак Boeing 747, який тимчасово замінить 40-річний Air Force One, у рамках дуже публічної та прозорої угоди настільки турбує корумпованих демократів, що вони наполягають на тому, щоб ми заплатили за літак по максимуму", - заявив він.

Раніше джерела ABC News повідомили, що про подарунок збираються оголосити цього тижня, коли Трамп відвідає Катар, а також Саудівську Аравію та ОАЕ в рамках першої закордонної поїздки свого другого терміну.

За їхніми словами, американський лідер зможе використовувати лайнер до закінчення своїх повноважень, а після право власності буде передано фонду президентської бібліотеки. Усі супутні витрати оплатять Військово-повітряні сили США.

Співрозмовники видання стверджували, що подарунок не пов'язаний з будь-якими діями Трампа і тому не може вважатися хабарем, а оскільки літак передають державній установі, а не фізичній особі, це не порушує Конституції.

Якщо передача люксового Boeing 747-8 відбудеться, він стане одним із найдорожчих подарунків, коли-небудь отриманих урядом США.

Нагадаємо:

Адміністрація президента США Дональда Трампа збирається прийняти в подарунок від королівської родини Катару реактивний літак Boeing 747-8.