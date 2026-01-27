Кацуба офіційно став співвласником "Надра-Геоінвест": чим відома компанія

Олександр Кацуба офіційно став власником 50% частки газовидобувної компанії "Надра-Геоінвест"

Про це пише профільне видання ExPro з посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

Кацуба отримав частку, що належала Тетяні Гузенко. Разом з тим, джерела ExPro на ринку повідомляють, що саме Олександр Кацуба був і залишається реальним власником групи "Надра-Геоінвест".

Видання нагадало, що на початку грудня 2025 "Надра-Геоінвест" придбала на аукціоні Держгеонадр Любинецьку площу на Львівщині за ціною понад 110 млн грн (без ПДВ). Компанія обійшла ДТЕК та "ЕСКО-Північ".

Загалом, у 2025 році "Надра-Геоінвест" закріпилася у трійці найбільших приватних газовидобувних компаній України.

За даними ExPro, компанія у листопаді 2025 видобула близько 43 млн куб м природного газу, на 28% більше, ніж у листопаді 2024.

До повномасштабного вторгнення "Надра-Геоінвест" видобувала близько 7 млн куб м природного газу на місяць, за останні роки продемонструвавши суттєвий ріст.

Нагадаємо:

Олександр Кацуба починав кар'єрний шлях у сімейному бізнесі в Харкові у 2006 році. Вже у 2010 році розпочав роботу заступника директора з економіки та обліку в газопромисловому управлінні "Полтавагазвидобування", філії АТ "Укргазвидобування". З 2010 по 2012 рік він працював заступником голови правління та членом правління "Чорноморнафтогазу".

У грудні 2012 року Кацуба приєднався до правління НАК "Нафтогаз України" як заступник голови правління, де працював до 2014 року, пізніше перейшовши у приватний бізнес.