Фармгігант Johnson & Johnson вкладе 55 мільярдів доларів у США на тлі загрози мит Трампа

Фармацевтична компанія Johnson & Johnson (J&J) планує вкласти 55 млрд дол у будівництво чотирьох нових заводів у США протягом найближчих чотирьох років.

Про це повідомляє Reuters.

Фармвиробники готуються до можливого запровадження 25% імпортного мита на ліки адміністрацією Дональда Трампа. Через це багато компаній скорочують виробництво за кордоном і переносять потужності до США. У лютому інший американський гігант Eli Lilly оголосив про інвестиції 27 млрд дол у нові заводи з тієї ж причини.

J&J уже має виробничі потужності в Ірландії, як і Pfizer, але заявляє, що найбільше заводів у неї саме у США.

Компанія поки що розкрила деталі лише одного проєкту. У Північній Кароліні J&J побудує завод вартістю 2 млрд дол, який створить 5000 робочих місць. Він спеціалізуватиметься на виробництві ліків проти раку, аутоімунних і неврологічних захворювань.