Інвестиційний форум ЕП: головне про захід

Темою інвестицій просякнуто всі сфери сучасного життя. Напрям та обсяги використання фінансових ресурсів визначають вектор руху й успішність цілих держав, так само як хибні рішення влади або бізнесу в роботі з інвесторами невидимою рукою ділять країни світу на розвинені та інших.

Збереження та примноження активів – головне завдання інвесторів. Чи дозволяє нинішня економічна та політична ситуація в Україні досягти їм цієї цілі? Де знайти якісні та перспективні проєкти всередині країни? Як залучити дешеве фінансування від міжнародних фінансових організацій?

Відповідати на ці та інші важливі запитання будуть учасники форуму "Україна – для інвестицій", який організовує "Економічна правда". Серед спікерів власники та топменеджери найбільших компаній різних галузей економіки, представники влади, інвестиційні на фінансові консультанти.

Захід відбудеться 9 грудня 2025 року. Детальна інформація доступна за посиланням.

Генеральними партнерами заходу стали OTP BANK та "Київстар". Захід також підтримали Avesterra Group та "Агросем".