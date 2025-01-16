Інфляція 10,3%, долар по 44,4, підвищення зарплат: прогнози бізнесу на 2025 рік від НБУ

Опитані Нацбанком представники бізнесу очікують, що річна інфляція в найближчі 12 місяців 2025 року становитиме 10,3% (порівняно з 9,7% у попередньому опитуванні), а обмінний курс – 44,42 грн/дол. США.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України з посиланням на опитування керівників 660 підприємств у ІV кварталі 2024 року.

Згідно з повідомленням, бізнес все ще стримано оцінює подальший фінансово-економічний стан підприємств.

"Збільшення обсягів реалізації продукції і надалі очікували опитані представники переважної більшості видів економічної діяльності, за винятком підприємств будівництва, а також енерго- та водопостачання", - йдеться в повідомленні НБУ.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців.

Респонденти всіх ВЕД, за винятком будівництва й енерго- та водопостачання, пом’якшили негативні оцінки щодо найму персоналу.

Всі учасники опитування спрогнозували вищі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника.

Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася – 35.0% (у ІІІ кварталі – 34.8%). Традиційно бізнес надає перевагу кредитам у гривні – 84.8% (у ІІІ кварталі – 81.9%).

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