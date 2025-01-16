Инфляция 10,3%, доллар по 44,4, повышение зарплат: прогнозы бизнеса на 2025 год от НБУ

Опрошенные Нацбанком представители бизнеса ожидают, что годовая инфляция в ближайшие 12 месяцев 2025 года составит 10,3% (по сравнению с 9,7% в предыдущем опросе), а обменный курс - 44,42 грн/долл. США.

Об этом сообщает прессслужба Национального банка Украины со ссылкой на опрос руководителей 660 предприятий в IV квартале 2024 года.

Согласно сообщению, бизнес все еще сдержанно оценивает дальнейшее финансово-экономическое состояние предприятий.

"Увеличение объемов реализации продукции и в дальнейшем ожидали опрошенные представители подавляющего большинства видов экономической деятельности, за исключением предприятий строительства, а также энерго- и водоснабжения", - говорится в сообщении НБУ.

<Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, ожидают увеличения их объемов в следующие 12 месяцев.

Респонденты всех ВЭД, за исключением строительства и энерго- и водоснабжения, смягчили негативные оценки относительно найма персонала.

Все участники опроса спрогнозировали более высокие темпы роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника.

Доля респондентов, которые планируют брать банковские кредиты, почти не изменилась - 35.0% (в ІІІ квартале - 34.8%). Традиционно бизнес предпочитает кредиты в гривне - 84.8% (в III квартале - 81.9%).

Напомним:

Украинцы из-за военных рисков украинцы не готовы инвестировать средства в приобретение жилья, хотя ценовые условия на рынке недвижимости в Украине более благоприятные, чем до полномасштабного вторжения РФ.