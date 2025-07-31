Лондонські біржі зростають: акції Rolls-Royce — на рекордах

У четвер основні фондові індекси Лондона зросли завдяки позитивним результатам великих компаній. Індекс FTSE 100 піднявся на 0,2%, а FTSE 250 — на 0,9%.

Про це пише Reuters.

Найбільше зростання показали акції Rolls-Royce — на 9,2% після поліпшення прогнозу прибутків.

Водночас нові мита, оголошені США, негативно вплинули на гірничодобувні компанії. Glencore, Anglo American, Antofagasta та Rio Tinto втратили від 4% до майже 6% через зниження цін на мідь.

Серед інших гравців:

Rentokil зріс на 9,6% завдяки стабільним прогнозам і зростанню доходів.

St James’s Place піднявся на 7% завдяки збільшенню припливу коштів і запуску програми викупу акцій.

Shell виріс на 1,9%, попри падіння прибутку на третину — результат перевершив очікування.

Just Group стрибнув на 68% після оголошення про поглинання канадською Brookfield Wealth Solutions.

На тлі очікувань чергового зниження ключової ставки Банком Англії ринок залишається оптимістичним щодо перспектив економіки Великої Британії.