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Лондонські біржі зростають: акції Rolls-Royce — на рекордах

Олексій Артемчук — 31 липня, 15:49
Лондонські біржі зростають: акції Rolls-Royce — на рекордах
Getty Images

У четвер основні фондові індекси Лондона зросли завдяки позитивним результатам великих компаній. Індекс FTSE 100 піднявся на 0,2%, а FTSE 250 — на 0,9%.

Про це пише Reuters.

Найбільше зростання показали акції Rolls-Royce — на 9,2% після поліпшення прогнозу прибутків.

Водночас нові мита, оголошені США, негативно вплинули на гірничодобувні компанії. Glencore, Anglo American, Antofagasta та Rio Tinto втратили від 4% до майже 6% через зниження цін на мідь.

Серед інших гравців:

  • Rentokil зріс на 9,6% завдяки стабільним прогнозам і зростанню доходів.
  • St James’s Place піднявся на 7% завдяки збільшенню припливу коштів і запуску програми викупу акцій.
  • Shell виріс на 1,9%, попри падіння прибутку на третину — результат перевершив очікування.
  • Just Group стрибнув на 68% після оголошення про поглинання канадською Brookfield Wealth Solutions.

На тлі очікувань чергового зниження ключової ставки Банком Англії ринок залишається оптимістичним щодо перспектив економіки Великої Британії.

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