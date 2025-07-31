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Лондонские биржи растут: акции Rolls-Royce - на рекордах

Алексей Артемчук — 31 июля, 15:49
Лондонские биржи растут: акции Rolls-Royce - на рекордах
Getty Images

В четверг основные фондовые индексы Лондона выросли благодаря положительным результатам крупных компаний. Индекс FTSE 100 поднялся на 0,2%, а FTSE 250 - на 0,9%.

Об этом пишет Reuters.

Наибольший рост показали акции Rolls-Royce - на 9,2% после улучшения прогноза прибыли.

В то же время новые пошлины, объявленные США, негативно повлияли на горнодобывающие компании. Glencore, Anglo American, Antofagasta и Rio Tinto потеряли от 4% до почти 6% из-за снижения цен на медь.

Среди других игроков:

  • Rentokil вырос на 9,6% благодаря стабильным прогнозам и росту доходов.
  • St James's Place поднялся на 7% благодаря увеличению притока средств и запуску программы выкупа акций.
  • Shell вырос на 1,9%, несмотря на падение прибыли на треть - результат превзошел ожидания.
  • Just Group прыгнул на 68% после объявления о поглощении канадской Brookfield Wealth Solutions.

На фоне ожиданий очередного снижения ключевой ставки Банком Англии рынок остается оптимистичным относительно перспектив экономики Великобритании.

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Лондонские биржи растут: акции Rolls-Royce - на рекордах
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