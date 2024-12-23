Проблеми з логістикою, викликані екстреною переорієнтацією торгівлі на Схід, тільки посилюються. Цього року в Росію привезли залізницями з Далекого Сходу як мінімум на чверть менше імпорту, ніж планувалося.

Про це пише The Moscow Times.

Через проблеми з вивезенням вантажів залізницею Росія не змогла ввезти за січень-жовтень 2024 року близько 80 млн тонн вантажопотоку - саме на стільки вивезення з Далекосхідних портів було меншим за заплановані показники.

Весь цей час РЖД відставала від власного графіка місячних перевезень щонайменше на 25%. Станом на грудень відставання зберігається, тож за підсумками року результат буде таким самим: мінус чверть.

Через масові поломки локомотивів кількість покинутих поїздів у 2023 році зросла у 2,4 раза до 42 600.

Крім того, компанія відчуває гострий кадровий голод. За даними вантажовідправників, найчастішою проблемою РЖД крім нестачі локомотивів був дефіцит кадрів. Монополії не вистачає локомотивних бригад, та й практично всіх технічних співробітників.

Нагадаємо:

Росія стикається зі зростаючими труднощами з доставленням товарів до Китаю через свою східну залізничну мережу, що є ознакою більших економічних проблем, спричинених війною та санкціями, попри запевнення Кремля, що все гаразд.