Імпорт продовжує витісняти українських сироварів з внутрішнього ринку: що буде далі

Для українських сироварів ситуація на внутрішньому ринку продовжує погіршуватись. У четвертому кварталі очікується подальше скорочення виробництва.

Про це повідомляє аналітичне агентство "Інфагро".

Зазначається, що основна причина — агресивне зростання імпорту європейської продукції, що стала значно дешевшою на фоні цінового обвалу в ЄС.

Як підкреслюють аналітики, за останні місяці ціни на ключові сорти сиру в Європі знизились на чверть. Це призвело до того, що вартість імпортного сиру на українському ринку зараз значно нижча, ніж у локальних виробників.

"Деякі імпортовані сири коштують дешевше, ніж навіть вітчизняний кисломолочний сир, не кажучи вже про напівтверді сири. Така різниця у вартості суттєво впливає на рішення торговельних мереж, які все активніше надають перевагу імпорту", – наголошують експерти.

За їхніми словами, у вересні темпи зростання імпорту сиру прискорилися, причому найбільше додали саме тверді та напівтверді сири. Загальна динаміка за рік свідчить про суттєве збільшення обсягів завезення, особливо на тлі скороченого внутрішнього попиту.

"Такої високої частки імпорту ринок не бачив з часів допандемійного періоду", – наголошують експерти.

Тому, як вони зазначають, українським виробникам доводиться шукати вихід на додаткові зовнішні ринки. Проте, навіть попри зростання експорту, повністю компенсувати втрати на внутрішньому ринку не вдається.

Експорт напівтвердих сирів зріс, але його обсяги вдвічі поступаються імпорту. Краща динаміка спостерігається в сегменті сирного продукту — там поставки за кордон зростають швидше, а ціни тримаються на стабільному рівні, близькому до європейського, інформують аналітики.

Також спостерігається незначне зростання експорту плавлених сирних продуктів, але ця категорія залишається менш значущою з точки зору загального балансу.

"Ситуація на сирному ринку змушує українських виробників готуватись до скорочення виробництва та можливого перегляду бізнес-стратегій. Якщо імпорт продовжить зростати такими темпами, частка вітчизняної продукції на полицях продовжить стрімко зменшуватись", – наголошують експерти.

Читайте також: Велика молочна війна: як Україна поступається Росії в Азії

Нагадаємо:

Станом на середину вересня за останній місяць у ЄС сир подешевшав на понад 10%, тоді як в Україні подорожчав на 5%.