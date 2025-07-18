Импорт удобрений в Украину вырос на четверть

Украина нарастила импорт удобрений на 25% в первом полугодии.

Об этом сообщает сайт Infoindustria.com.ua.

Всего было импортировано 1 млн 563 тыс тонн удобрений. За тот же период прошлого года импорт составил 1 млн 249 тыс тонн.

"Главный драйвер - азотные удобрения, которых завезли аж 842 тыс. тонн (+19,5% по сравнению с 1п. 2024г). Хотя наибольший относительный рост объемов импорта наблюдается в NPK удобрениях, но в физическом весе это лишь 379 тыс. тонн, это примерно 40-45% от потребности на первое полугодие, в нормальные (довоенные годы)", - говорится в сообщении.

Цены на удобрения выросли, например средний ценник азотных импортируемых вырос с 385 до 515 долл. США/т.

Значительно вырос импорт карбамида - это основное удобрение импорта, отмечает Infoindustria.com.ua.

Напомним:

Ранее сообщалось, что импортеры перенаправили суда с селитрой и аммиаком, которые шли в украинские порты, на Джурджулешты (Молдова) и Галац (Румыния) из-за решения Военно-Морских Сил Украины. ВМС запретили заход в украинские порты торговых судов, перевозящих взрывоопасные вещества.

Ранее сообщалось, чтохимическое предприятие "Ривнеазот", входящее в азотный холдинг OSTCHEM Дмитрия Фирташа, полностью возобновило производство минеральных удобрений после вынужденной остановки в феврале.