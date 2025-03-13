"Рівнеазот" Фірташа відновив виробництво після вимушеної зупинки

Хімічне підприємство "Рівнеазот", що входить до азотного холдингу OSTCHEM Дмитра Фірташа, повністю відновило виробництво мінеральних добрив після вимушеної зупинки у лютому.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що завантажені всі ключові цехи: аміаку (650 тонн на добу), неконцентрованої азотної кислоти (1000 тонн на добу) та аміачної селітри, яка досягне потужності 40 тис. тонн на місяць.

"Підприємство повністю забезпечене газом для виробництва добрив. Пускові роботи завершено, вже почалося відвантаження готової продукції. Протягом кількох днів цехи вийдуть на повне завантаження", – повідомив голова правління "Рівнеазоту" Михайло Заблуда.

У лютому завод був змушений екстрено зупинити роботу через перебої в електропостачанні.

Нагадаємо:

Земельний суд Зальцбурга відкрив провадження у справі про банкрутство холдингу OSTCHEM Holding GmbH, який є частиною мережі компаній українського олігарха Дмитра Фірташа.

ПрАТ "Рівнеазот", що входить до холдингу Ostchem олігарха Дмитра Фірташа, після модернізації запустило свої цехи з виробництва мінеральних добрив.