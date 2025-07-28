Работа проукраинских хакеров: "Аэрофлот" отменил почти 50 рейсов из-за сбоя в информсистемах

Российская авиакомпания "Аэрофлот" утром 28 июля отменила почти 50 рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Проукраинские хакеры Silent Crow и "Киберпартизаны BY" заявили, что причастны к этому.

Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что отменены рейсы из московского "Шереметьево", в частности, в Минск, Екатеринбург, Калининград, Санкт-Петербург.

"Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта "Шереметьево" для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж. Во избежание образования скоплений пассажиров, просим вас покинуть аэропорт "Шереметьево", - заявили в "Аэрофлоте".

Silent Crow и "Киберпартизаны BY" сообщили, что успешно провели "длительную и масштабную операцию", в результате которой была полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура "Аэрофлота". Отмечается, что они в течение года находились внутри корпоративной сети компании, углубившись в самое ядро инфраструктуры.

По информации хакеров, им удалось:

- Получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов. Скомпрометировать все критические корпоративные системы.

- Получить контроль за персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство.

- Копировать данные с серверов прослушивания, включая аудиозаписи телефонных разговоров и перехваченные коммуникации. Извлечь данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.

В результате действий было уничтожено около 7000 серверов - физических и виртуальных. Объем полученной информации 12TB баз данных, 8TB файлов с Windows Share, 2TB корпоративной почты, сообщают хакеры.

"Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление потребует, возможно, десятки миллионов долларов. Убытки - стратегические", - заявляют они.

"В ближайшее время начнется публикация части полученных данных. Мы не просто уничтожили инфраструктуру - мы оставили след", - добавили они.



