Хакери дистанційно підігріли холодильники супермаркетів у Франції

У Франції хакери атакували сотні супермаркетів: холодильне обладнання нагрівалося до 50°C, що призвело до псування продуктів і навіть пожеж.

Про це повідомляє bfmtv.com.

Відомо, що 300 магазинів Intermarché та Netto, а також менше ніж сотня магазинів Coopérative U були уражені в понеділок.

Жертвою кібератаки стали системи охолодження данського виробника Danfoss, повідомили дистриб'ютори.

Зловмисники нібито віддалено змінили температури установок, що призвело до знищення запасів свіжих і заморожених продуктів.

bfmtv.com

Як пише сайт, хакери атакували деякі старі версії програмного забезпечення терморегуляції.

"Ця система обладнує дуже багато французьких магазинів, що пояснює масштаб порушень. Окрім великих торгових мереж, магазини Metro та незалежні торговці, зокрема м'ясники, також могли постраждати від кібератаки", – говориться у повідомленні.

При цьому зазвичай холодильні установки обладнані автоматичною системою розморожування, яка дозволяє усувати накопичений на обладнанні лід. Ці установки можуть бути запрограмовані на проведення двох годин розморожування протягом 24 годин.

На національному рівні збитки дистриб'юторів можуть сягнути кількох мільйонів євро, зазначає видання, говориться у публікації.

Для прикладу, у Ельзасі два супермаркети Intermarché і Super U зазнали збитків у розмірі 270 тисяч євро.

Премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню доручив Національному агентству з кібербезпеки Франції (ANSSI) провести розслідування.

Нагадаємо:

Раніше Швейцарський федеральний пенсійний фонд Publica заявив, що зазнав витоку даних після того, як наприкінці вересня зовнішній постачальник програмного забезпечення став жертвою кібератаки.

В Латвії в результаті кібератаки на Дирекцію безпеки дорожнього руху (CSDD) зловмисники отримали персональні дані 1,2 мільйона осіб.

Також у Польщі майже 19 мільйонів людей повідомляли про витік даних внаслідок кібератаки.