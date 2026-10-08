Пенсійний фонд Швейцарії постраждав від кібератаки

Швейцарський федеральний пенсійний фонд Publica повідомив у четвер, що зазнав витоку даних після того, як наприкінці вересня зовнішній постачальник програмного забезпечення став жертвою кібератаки.

Про це повідомляє Reuters.

Publica, яка управляє пенсійними фондами швейцарських федеральних службовців та пов'язаних організацій, зазначила, що компанія та органи влади працюють над визначенням обсягу даних, які зазнали впливу.

Назву постачальника не було названо.

Генеральна прокуратура Швейцарії розпочала розслідування, і, за словами Publica, жодна інша федеральна установа не мала ділових відносин із цією компанією.

Нагадаємо:

В Латвії в результаті кібератаки на Дирекцію безпеки дорожнього руху (CSDD) зловмисники отримали персональні дані 1,2 мільйона осіб.