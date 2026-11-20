Хакери отримали дані клієнтів Visa, Mastercard та JPMorgan, однак це не спричинило перебоїв у роботі платіжних сервісів і не пов'язано із банківськими проблемами, які виникли на початку цього тижня.

Про це пише The Wall Street Journal, а також SecurityWeek.

Компанії JPMorgan Chase, Visa та Mastercard розповіли про інциденти, пов'язані із зовнішніми постачальниками послуг, після того як група шантажистів N0n заявила, що викрала дані їхніх клієнтів.

У JPMorgan зазначили, що деякі з компаній, які надають послуги банку, зазнали кібератаки.

"На основі результатів нашого розслідування ми вважаємо, що зловмисники отримали доступ до певних маркетингових даних, що зберігаються у цих постачальників, серед яких можуть бути імена та адреси електронної пошти деяких клієнтів", — зазначили у банку.

Надання послуг не зазнало перебоїв, запевнили у JPMorgan.

У разі необхідності банк планує зв'язатися з клієнтами, яких це стосується, та надати їм безкоштовний моніторинг кредитної історії.

Банк також зазначив, що цей інцидент не має жодного стосунку до проблем, з якими деякі клієнти стикалися на початку цього тижня.

У компанії Visa зазначила, що заяви пов'язані з інцидентом, до якого причетний сторонній постачальник послуг в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. При чому власні системи і платіжні дані, такі як номери карток, не зазнали впливу, запевнили у компанії

Компанія Mastercard повідомила, що нещодавно дізналася про інцидент у стороннього постачальника послуг, "який призвів до витоку обмеженої кількості електронних адрес".

При чому йдеться про інформацію, не пов'язану з платежами, "невеликої групи власників карток, зареєстрованих у конкретній програмі пільг", говориться у повідомленні.

Компанія Mastercard заявила, що її платіжна мережа не зазнала впливу і клієнти можуть і надалі користуватися картками.

16 листопада N0n заявив, що отримав дані про взаємодію з JPMorgan, які охоплюють "сотні тисяч взаємодій у рамках кампаній для десятків тисяч унікальних електронних адрес власників карток", повідомило агентство Reuters.

Того ж дня він висунув аналогічні претензії щодо Visa та Mastercard.

Аналіз даних, пов'язаних із JPMorgan, проведений агентством Reuters, виявив понад 16 тисяч електронних листів клієнтів, деякі з яких містили номери телефонів та поштові індекси, а також 124 електронні адреси співробітників банку.

За даними Reuters, у файлах Visa містяться тисячі електронних адрес клієнтів, номерів телефонів та записів про маркетингові кампанії, переважно з ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Видання SecurityWeek ознайомилося з сайтом N0n, на якому всі три компанії позначені як такі, що не здійснили оплату, а нібито викрадені дані пропонуються для завантаження.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія стала ціллю масштабної кібератаки, яка, ймовірно, призвела до витоку значного обсягу персональних даних.

З 29 на 30 жовтня найбільша криптовалютна біржа світу, Binance, зазнала кібератаки.

Криптовалютні аналітики з ринку майже одноголосно дійшли висновку, що хакери з елітного північнокорейського підрозділу відповідальні за найбільшу кібератаку на біржу.