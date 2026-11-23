Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі народного депутата Сергія Лабазюка та його спільника Дениса Назімова.

Про це пише Центр протидії корупції.

Суд визнав народного депутата Лабазюка винуватим та призначив покарання: 7 років позбавлення волі.

"Щодо його спільника Назімова суд визнав його винуватим та призначив покарання: 6 років позбавлення волі", – говориться у повідомленні.

Вирок ухвалила колегія суддів у складі Тетяни Крикливої, Віталія Дубаса та Євгена Крука. Він може бути оскаржений у апеляції.

Нардепа Лабазюка та його спільника Назімова викрили на хабарі в 150 тисяч доларів за сприяння в перемозі на тендерах.

"Гроші нібито планували передати тодішньому віцепрем'єру Кубракову та голові Держвідновлення Найєму, які звернулися з цією інформацією до НАБУ", – нагадує ЦПК.

Передача частини хабаря відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші сховали у китайській шкатулці.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили нардепа з групи "За Майбутнє" Сергія Лабазюка на передачі хабаря наприкінці 2023 року.

Він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на мільярд гривень і пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

21 травня 2024 року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно нардепа та його спільника, яких викрили на наданні міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Нардеп Сергій Лабазюк, якого судять за пропозицію хабара за перемогу у тендері, у суді заявив, що помилявся і йому не слід було "піддаватися на провокації".