У Києві з першого серпня запрацює пересадковий квиток

Із 1 серпня в застосунку "Київ Цифровий" та терміналах для продажу квитків запустять новий пересадковий QR-квиток, який дозволить безлімітно пересідати між різними видами громадського транспорту протягом 90 хвилин.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

Новий квиток можна буде використовувати в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері.

Його вартість становить 60 грн. Після купівлі квиток зберігатиметься у застосунку 15 днів, а відлік 90-хвилинного терміну почнеться лише після першої валідації.

Під час пересадок пасажирам потрібно повторно сканувати той самий QR-квиток у кожному транспортному засобі або на турнікеті метро. Контролери бачитимуть усі здійснені валідації, тому додатково підтверджувати оплату не потрібно.

У КМДА зазначили, що пересадковий QR-квиток не можна передати іншому користувачу. Водночас його запуск не вплине на чинну вартість інших QR-квитків чи систему знижок для власників транспортних карток і проїзних.

Нагадаємо:

З 15 липня 2026 року зросли тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштує 30 грн, проїзний на 46 поїздок – 1088 грн, вартість місячного проїзного зменшилася на 25% порівняно з проєктом – до 3656 грн.