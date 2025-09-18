Компанія з данськими інвестиціями купує агрофірму на заході України

ТОВ "Ґудвеллі Україна", українська сільськогосподарська компанія з данськими інвестиціями, отримала дозвіл Антимонопольного комітету на купівлю агрофірми ПП "Агро-Віта".

Про це повідомив АМКУ 18 вересня.

"Надано дозвіл ТОВ "Ґудвеллі Україна" на безпосереднє придбання корпоративних прав ПП "Агро-Віта" у розмірі, що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління підприємства", – йдеться в повідомленні.

Goodvalley – міжнародна агрокомпанія, що спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції та продуктів зі свинини.

До 2022 року Goodvalley Group мала офіси в Данії, Польщі, РФ та Україні. На 2023 рік основна діяльність групи зосереджена в дочірніх підприємствах в Україні та Польщі.

ТОВ "Ґудвеллі Україна" зареєстроване в с. Копанки Калуського району Івано-Франківської області. Це аграрне підприємство займається тваринництвом (вирощування свиней, великої рогатої худоби), рослинництвом (зернові, олійних культур), виробництвом комбікормів тощо.

Компанія володіє земельними ділянками у Львівській та Івано-Франківській областях, орендує землі.

ПП "Агро‑Віта" зареєстроване в с. Кінашів Галицького району Івано-Франківської області. Спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових культур, насіння олійних культур.

