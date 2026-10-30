Зеленський застосував санкції проти розробників російської супутникової системи зв’язку

Президент України ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти російських компаній та осіб, залучених до створення супутникової системи зв'язку "Рассвет", а також проти 39 суден так званого "російського тіньового флоту".

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента України.

Володимир Зеленський підписав відповідні укази, які вводять у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України.

До санкційного пакета увійшли десять компаній і пов'язані з ними 19 росіян, які причетні до роботи над запуском системи "Рассвет". Її агресор планує використовувати на території України для продовження своєї агресивної та неспровокованої війни, говориться у повідомленні.

"РФ прагне мати супутникову систему, схожу на мережу Starlink, яка б давала змогу керувати військами, наводити та управляти в режимі онлайн ударними дронами, зокрема "шахедами", і ракетами", – говориться у повідомленні.

Розгортання цієї системи може допомогти Росії не лише здійснювати безперервне керування засобами ураження в реальному часі в Україні, а й створювати загрози для інших країн.

Серед компаній, до яких застосовані санкції є "Бюро 1440" – розробник, координатор і системний інтегратор проєкту.

Пов'язана із цією структурою "Лабс 1440" спеціалізується на виробництві сонячних батарей для космічних апаратів, а "ФАБ Рассвєт" – займається розробкою, виробництвом та супроводом низькоорбітальних супутників зв'язку, абонентських терміналів.

Тим часом білоруська компанія "АэроКосмические приборы" здійснює розробку та прототипування компонентів для аерокосмічних систем.

Також санкції застосовані до "5С Групп", що постачає в РФ іноземне промислове обладнання та розробляє промислові комп'ютери під маркою RMatic. Один із них був поставлений підсанкційному виробнику систем РЕБ і дронів "Орлан" та використаний у дослідно-конструкторській роботі в інтересах "Бюро 1440".

Крім того, санкції накладені на виробниче об'єднання "Аквамаш", яке спеціалізується на механічній обробці металевих виробів і виготовленні високоточних деталей та на "ЭЛ-Оптикс", яке постачає, обслуговує та інтегрує оптичне, телекомунікаційне й лазерне обладнання, фотоніку та системи квантового зв'язку.

"Элесар-Групп" – постачає в РФ електронні компоненти та обладнання іноземного виробництва, а науково-виробничий центр "Малые космические аппараты" спеціалізується на розробці космічної техніки та наземних засобів супутникового зв'язку.

"Російський проєкт залежить від іноземних технологій, обладнання та компонентів", – зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Тому ми б'ємо по цих ланцюгах уже на етапі розробки й закликаємо партнерів синхронізувати санкції", – сказав він.

Крім того, запроваджений черговий санкційний пакет проти тіньового флоту. До нього увійшло 39 морських суден, що використовують прапори: Росії – 17, Барбадосу – 3, Ліберії – 3, Маршаллових Островів – 3, Панами – 3, Гонконгу – 2, Джибуті – 2, Багамських Островів – 1, Екваторіальної Гвінеї – 1, Зімбабве – 1, Камеруну – 1, Палау – 1, Сьєрра-Леоне – 1.

"Вони забезпечують експорт російської нафти, нафтопродуктів, а також газового конденсату, що є найважливішим джерелом доходу бюджету держави-агресорки, який потім спрямовується на війну проти українців", – говориться у повідомленні.

Ці судна транспортують російські енергоносії до портів Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших країн. Лише одне з них – Vasily Dinkov – і лише за перше півріччя 2026 року здійснило 15 операцій із перевезення близько 726 тисяч тонн російської сирої нафти.

Частково судна вже перебувають під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії. Україна передасть усю інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Україна закликає США запровадити санкції проти низки російських компаній, які беруть участь в розробці російської супутникової мережі "Рассвєт" – аналога Starlink.