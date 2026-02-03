GROUP DF заявляє, що держава незаконно позбавила Фірташа низки ліцензій

Держава незаконно позбавила GROUP DF низки ліцензій на користування надрами та блокує нормальну роботу бізнесів, заявили у компанії.

Про це йдеться у заяві GROUP DF.

"GROUP DF категорично відкидає санкції щодо Дмитра Фірташа та компаній групи як неправові та політично вмотивовані. Четвертий рік група перебуває під системним тиском поза судовими та правовими процедурами, який блокує нормальну роботу бізнесів", – говориться у повідомленні.

Основна мета застосування санкцій – анулювання спеціальних дозволів групи на користування надрами та вилучення активів без будь-яких судових рішень, зазначили у GROUP DF.

"Ми наполягаємо, що йдеться про незаконне адміністративне відчуження активів під прикриттям санкцій. Це створює небезпечний прецедент, за якого право власності стає умовним поняттям, а будь-які ліцензії та активи у стратегічних секторах, які є об'єктом інтересу, можуть бути вилучені політичним рішенням – без суду та без компенсації", – говориться у повідомленні.

Бізнеси Group DF – це діючі підприємства, що забезпечують стабільні податкові надходження до бюджетів усіх рівнів.

Зокрема, тільки у Мотронівський ГЗК було вкладено близько 160 млн доларів інвестицій, на 60% збудовано переробний завод. Внаслідок санкцій будівництво заводу було призупинено, а роботу підприємства – заблоковано.

"Нові санкції б'ють не лише по бізнесах групи, а й насамперед по понад 9,5 тис. співробітників групи, по регіонах присутності, а також по всій економіці країни", – говориться у повідомленні."Ми вже оскаржуємо в суді санкції проти Дмитра Фірташа, запроваджені у 2021 та 2024 роках", – зазначив Роман Чишинський, адвокат Group DF.

"З 2021 року на розгляді Верховного Суду перебуває справа №9901/318/21 "Про визнання протиправним та скасування Указу Президента України від 24.06.2021 № 266/2021" щодо Компанії Групи – "Валки – Ільменіт", у якої санкціями 2021 року вже було анульовано спеціальний дозвіл Групи на користування надрами та вилучено активи без будь-яких судових рішень", – каже він.

"У 2026 році держава повторила цю незаконну практику та позбавила Групу ще низки ліцензій", – говорить адвокат.

Він наголошує, що єодна зі справ, починаючи з 2021 року, не розглянута досі, а на судових слуханнях стороною відповідача не було представлено жодних фактів чи доказів порушень закону акціонером групи чи бізнесами, що могло б стати підставою для запровадження санкцій.

За його словами, група надала масив матеріалів, що підтверджують необґрунтованість запровадження санкцій.

"Фактично Дмитро Фірташ – єдиний громадянин України, проти якого тричі поспіль було запроваджено санкції, при тому, що законодавство України не дає можливості запроваджувати санкції проти своїх громадян", – стверджує Чишинський.

За його словами, британські санкції, на які публічно посилаються українська влада, були введені у продовження українських санкцій, а також звинувачень, висунутих Сполученими Штатами і які не отримали правового підтвердження.

Нагадаємо:

Вищий регіональний суд Відня остаточно заблокував запит США про екстрадицію колишнього українського олігарха Дмитра Фірташа після більш ніж десятирічних судових слухань.

Суд визнав протиправним наказ Державної служби геології та надр, яка анулювала спецдозвіл на видобування циркон-рутил-ільменітоносних пісків Малишевського родовища, наданий ТОВ "Мотронівський ГЗК" Дмитра Фірташа.

Раніше компанія Group DF заявила, що вважає рішення РНБО про продовження санкцій проти її акціонера Дмитра Фірташа спробою чинити тиск на бізнес. Group DF оскаржує санкції в українському суді і має намір звертатися у міжнародні.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня про продовження санкцій проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса і низки російських олігархів на 10 років.

У 2021 році Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести санкції проти 540 компаній та 538 людей – на три роки та безстроково.

