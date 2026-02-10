Гранти на відкриття бізнесу: для отримувачів створили окремий сервіс

Державна податкова служба України та Державна служба зайнятості створили новий сервіс – систему податкового супроводу для отримувачів грантів на відкриття бізнесу.

Про це інформує Державна податкова служба України.

У межах програми "Власна справа" вже отримано 35 тисяч грантів на дев'ять мільярдів гривень.

"Для країни – це нові робочі місця та розвиток вітчизняного виробництва. Гранти повертаються державі сплаченими бізнесом податками", – говориться у повідомленні.

"Але коли людина робить перші кроки в бізнесі, вона часто залишається з податковими питаннями сам на сам", – пояснюють податківці.

Одразу чимало питань: яку систему оподаткування обрати, чи є грант доходом і як його обліковувати, коли потрібен РРО або ПРРО, як правильно оформити працівників і сплачувати ЄСВ.

"Втілити в життя нашу ініціативу також допомогла Київська школа державного управління. В умовах війни ми всі єдині того, що бізнес не з'являється сам по собі – його потрібно супроводжувати", – зазначила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Офіси податкових консультантів та центри обслуговування платників ДПС у взаємодії із офісами "Зроблено в Україні" долучаються до підтримки майбутніх та вже працюючих підприємців на всіх етапах – від заявки на грант до ведення бізнесу.

Під час подачі бізнес-плану йдеться про отримання довідок про доходи та відсутність заборгованості, одразу після отримання гранту – про визначення з формою господарської діяльності/системою оподаткування, на старті бізнесу – про навчальні програми із податкової грамотності, під час ведення підприємницької діяльності – про консультування з усіх податкових питань.

Офіси податкових консультантів щомісяця проводитимуть онлайн-курси для тих, хто отримав гранти. На них підприємців навчатимуть основам податкового обліку, звітності та сплати податків, а також користуванню сервісами ДПС.

Також грантоотримувачі можуть звертатися до офісів податкових консультантів за індивідуальними консультаціями – щодо декларування, ліцензій, реєстрації та застосування РРО/ПРРО, перевірки стану розрахунків з бюджетом тощо.

Крім цього, проконсультуватись можна буде і телефоном – Контакт-центр ДПС створив окрему лінію для звернень грантоотримувачів та з'явився окремий тематичний блок і в чатботі ДПС.

"Нова модель співпраці податкової та служби зайнятості має на меті посилити ефективність державних програм, сприяти розвитку малого бізнесу, розширити податкову базу і знизити ризики", – говориться у повідомленні.

