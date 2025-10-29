Grammarly стане Superhuman: що це дасть користувачам

Компанія з українським корінням Grammarly змінить назву на Superhuman.

Про це повідомив генеральний директор компанії Шишира Мехротра.

"По-перше, наша назва: продукт Grammarly все ще існуватиме, але ми змінюємо назву нашої компанії на Superhuman. По-друге, ми переходимо від одного продукту до пакету, який включає надійного партнера Grammarly з написання текстів, універсальне робоче середовище Coda, поштову скриньку Superhuman Mail зі штучним інтелектом та новий продукт під назвою Superhuman Go", – йдеться в повідомленні.

Усі вони доступні сьогодні як пакетна підписка.

Зазначається, що Superhuman Gо, як і Grammarly, працює в кожній програмі та вкладці. Але замість одного агента, який допомагає писати, Go має цілу команду агентів, які можуть проводити мозкові штурми, отримувати інформацію, надсилати електронні листи, планувати зустрічі тощо.

"Go особливий тим, що (1) він працює в усіх додатках, які ви вже використовуєте, та (2) він допомагає без потреби просити. Де б ви не були, Go шукатиме можливості сказати щось краще або зробити щось швидше", – інформують в компанії.

Нагадаємо:

В липні стало відомо, що Grammarly оголосила про намір придбати Superhuman – розробника популярного поштового клієнта на основі штучного інтелекту.