ЄС рухається до заборони генерувати ШІ-зображень сексуального насильства над дітьми

У п'ятницю Європейський союз зробив перший крок до заборони практик використання штучного інтелекту, що генерують матеріали про сексуальне насильство над дітьми.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталось після того як уряди країн ЄС запропонували додати це положення до правил щодо штучного інтелекту, прийнятих два роки тому.

Уряди та регуляторні органи від Європи до Азії вживають жорстких заходів щодо відвертого сексуального контенту, створеного чат-ботом xAI Ілона Маска "Grok on X", а також щодо інтимних діпфейків, вироблених Gro.

Регуляторні органи ЄС у сфері технологій та національні наглядові органи у Великій Британії, Ірландії та Іспанії наразі розслідують сексуалізовані діпфейки, створені штучним інтелектом Grok.

Країнам ЄС знадобиться підтримка Європейського парламенту, перш ніж їхня пропозиція може бути прийнята. Законодавці планують проголосувати за власну аналогічну пропозицію в середу.

