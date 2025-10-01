Гороховський розкритикував Гетманцева за податки

Співвласник monobank Олег Гороховський у відповідь на пост Гетманцева про ймовірне підвищення податків на банки зазначив, що такий крок уповільнює українську економіку.

Про це Гороховський повідомив на своєму Telegram-каналі.

У своєму дописі Гороховський коментує ініціативу Гетманцева у бюджеті 2026 року підвищити податок на прибуток для банків з 25% до 50%.

Гетманцев зазначає, що це рішення буде тимчасовим, при цьому буде заборонено враховувати збитки банків минулих періодів.

гетманцев впевнений, що такий захід дозволить залучити до держбюджету 2026 року додатково 30 млрд грн.

"Короткий екскурс, як працює банківська система, у вільний від пильної уваги Гетьманцева час.

Для того, щоб кредитувати економіку, банки повинні мати власний капітал, який в умовах війни формується виключно з нерозподіленого прибутку після податків.

Більше прибутку —> більше капітал —> більше можливостей кредитувати економіку —> більше прибутку у компаній за рахунок залучення ресурсів або кредитування банками споживання —> більше податків від бізнесу", – зазначив співвласник monobank.

Гороховський зазначив, що високі податки на банки призводять до вимивання банківського капіталу та уповільненню економіки.

Він додав, що "з урахуванням частки держбанків в Україні, які й так весь прибуток віддають державі у вигляді дивідендів", ця ініціатива найболючіше вдарить у приватний банківський сектор, який "не має надприбутків і який основні доходи отримує від кредитування реального сектора економіки".

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує ухвалити у другому читанні законопроєкт про Національну установу розвитку.