Гонконгська CK Hutchison перенесе угоду щодо продажу 43 портів

Кінцевий термін реалізації плану CK Hutchison щодо продажу більшої частини свого портового бізнесу, ймовірно, буде продовжено з 27 липня, оскільки політичні торги щодо акцій угоди на 23 мільярди доларів ще не завершені.

Про це пише Asia Financial.

"Оскільки Китай вимагає частку в продажу на 23 мільярди доларів, офіційним особам у Пекіні та Вашингтоні, можливо, доведеться домовитися про те, хто що отримає, в рамках двосторонньої торговельної угоди", – зазначено у публікації.

Гонконгський конгломерат підписав угоду про продаж 43 портів у 23 країнах, що простягаються від Панами до Китаю та багатьох інших частин світу, нагадує видання.

Але джерела, близькі до консорціуму, очолюваного BlackRock та судноплавною компанією MSC італійського мільярдера Джанлуїджі Апонте, повідомили Reuters, що угода не буде остаточно укладена найближчим часом.

Продаж став дуже політизованим на тлі ескалації торговельної війни між США та Китаєм. А оскільки Пекін наполягає на великих частках пирога та має можливість зірвати угоду, це означає, що політична боротьба на межі конфлікту продовжується.

"Переговори щодо угоди ведуться на ексклюзивній основі між CK Hutchison, контрольованою гонконгським магнатом Лі Ка-шингом, та консорціумом протягом 145 днів до неділі, згідно з умовами, оголошеними в березні", – говориться у публікації.

Джерела кажуть, що сторони можуть продовжити термін для продовження ексклюзивних переговорів. Перша частина угоди – остаточна документація щодо продажу двох портових операцій поблизу Панамського каналу – також не була підписана до крайнього терміну 2 квітня, встановленого в оголошенні про продаж.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Китай погрожує заблокувати продаж 43 портів, що належать гонконзькій CK Hutchison, якщо китайська судноплавна компанія Cosco не отримає частку в угоді з BlackRock і MSC.

Китайські чиновники попередили компанії BlackRock, MSC та CK Hutchison, що без участі Cosco Пекін може заблокувати міжнародний продаж портів. Угода на 22,8 мільярда доларів передбачає продаж 80% активів Hutchison у 43 портах, розташованих у 23 країнах.

BlackRock домовилася про купівлю двох великих портів на Панамському каналі у їхнього власника з Гонконгу за 22,8 мільярда доларів на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який заявляв про надмірний вплив Китаю на стратегічний водний шлях.

У своїй промові на інавгурації, говорячи про зовнішню політику, Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який "експлуатує Китай", а також перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.

Китайська влада розпочала розслідування після того, як гонконзька компанія CK Hutchison погодилася продати свої активи, зокрема й два порти в Панамі, інвесторам на чолі з американською компанією BlackRock.