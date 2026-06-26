Новини 26 червня: другий день конференції у Гданську

Про що сьогодні говорили:

Про угоди на Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську. Під час Ukraine Recovery Conference 2026 офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України, який здатен мобілізувати до 7 млрд євро інвестицій в українську економіку.

Компанія Google повідомила, що виділить грант у розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці "Обрій", що дасть змогу масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави.

"Укрнафта", що входить до Групи "Нафтогаз", підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44,6 млн євро.

Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 ГВт до настання зими 2026-2027 років, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль на URC 2026.

Міністерство розвитку громад та територій та Банк розвитку Ради Європи домовилися про понад 251 мільйон євро на розвиток житлових програм та підтримку українців, які втратили домівки.

Майже 18 млн доларів міжнародної підтримки залучили для реалізації нових проєктів Укрзалізниці під час Ukraine Recovery Conference 2026.

Ексклюзиви ЕП:

Від 11 мільярдів капіталізації до банкрутства: історія злету і падіння GoPro

На початку червня виробник колись культових водонепроникних і протиударних екшн-камер GoPro оголосив про фінансові проблеми та ризик банкрутства.

Причин для краху чимало: від провалу в запуску дронів до програної конкуренції китайському DJI та смартфонам від Apple і Samsung. Чому GoPro стала компанією, акція якої коштує менше долара?