Google виділить 5 мільйонів доларів на розвиток цифрової екосистеми ринку праці "Обрій"

Компанія Google виділить грант у розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці "Обрій", що дасть змогу масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Про саме партнерство оголосили 25 червня під час Ukraine Recovery Conference у Гданську.

"Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШІ можна будувати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант – не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня", – наголосила віцепрезидентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль.

У Мінекономіки уточнили, що фінансування спрямують на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар'єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.

Нагадаємо:

8 червня Міністерство економіки презентувало єдину інформаційно-аналітичну систему для ринку праці "Обрій". Вона обʼєднує дані про ринок праці, вакансії та можливості навчання в єдине цифрове середовище і націлена на подолання дефіциту кадрів та структурного безробіття.

У фокусі "Обрію" – 12,5 мільйона економічно неактивних українців, які сьогодні залишаються поза зайнятістю, зокрема, ветерани, ВПО, люди з інвалідністю, молодь, жінки з дітьми, люди 50+.