БРРЄ надасть 251 мільйон євро на житло для українців – Кулеба

Міністерство розвитку громад та територій та Банк розвитку Ради Європи домовилися про понад 251 мільйон євро на розвиток житлових програм та підтримку українців, які втратили домівки.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Понад 251 млн євро залучаємо на розвиток житлових програм та підтримку українців, які втратили свої домівки через російську агресію".

"Під час Ukraine Recovery Conference 2026 разом із Банком розвитку Ради Європи домовилися про новий пакет рішень, який дозволить розширити діючі житлові програми", – розповів він.

Додаткові 100 млн євро спрямують на програму "єВідновлення". Це продовження проєкту HOME, у межах якого 50 млн євро надає БРРЄ, ще 50 млн євро – уряд Італії. Кошти будуть спрямовані на компенсації за знищене житло, щоб ще більше родин змогли отримати житлові сертифікати й придбати нові домівки.

Кулеба розповів про розширення програми "Житло для ВПО з ТОТ". За його словами, наступний етап передбачає залучення 80 млн євро. Це дозволить профінансувати близько 2 000 житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, насамперед ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

"Також започатковуємо програму "Житло для ветеранів". За підтримки Банку розвитку Ради Європи буде залучено 60 млн євро, що дозволить надати понад 1 500 пільгових іпотечних кредитів українським захисникам і захисницям", – зазначив він.

За словами міністра, ще понад 11 млн євро грантового фінансування буде спрямовано на розвиток механізму "єВідновлення". Йдеться про посилення роботи місцевих комісій, удосконалення процедур розгляду заяв, запуск нових сервісів підтримки громадян та розвиток механізмів відбудови індивідуального житла.

Нагадаємо:

За три роки впровадження держпрограми "єВідновлення" компенсації отримали 196 067 родин на загальну суму 89,7 мільярда гривень.

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив ще 100 млн євро для програми "єВідновлення".

З 1 грудня стартував прийом заявок для участі в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.