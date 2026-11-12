Єврокомісарка анонсувала нові санкції проти нафтопереробки й "тіньового флоту" Росії

Європейська правда

До нового списку санкцій Європейського Союзу проти Росії, який міністри закордонних справ держав ЄС мають затвердити у понеділок, 16 листопада, увійдуть російські нафтопереробні підприємства, а також структури, пов'язаних із "тіньовим флотом" РФ.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила єврокомісарка з питань фінансів Марія Луїш Альбукерке, виступаючи в Європейському парламенті у четвер, 12 листопада.Єврокомісарка повідомила, що в санкційний список ЄС проти Росії додадуть нові нафтопереробні підприємства.

"У понеділок (16 листопада) міністри закордонних справ ЄС, як очікується, ухвалять додаткові санкційні списки щодо нафтопереробних підприємств та екосистеми тіньового флоту (Росії). Це ще один раунд жорстких санкційних включень до списків, спрямований проти зловмисних спроб тих, хто сприяє російській агресивній війні та отримує від неї прибутки", – заявила Альбукерке.

Вона нагадала, що водночас Європейська служба зовнішніх дій та Єврокомісія завершують підготовку пропозицій щодо нового, 22-го пакета санкцій проти Росії.

За даними джерел "ЄвроПравди" в ЄС, 22-й пакет буде готовий до кінця листопада.

"На сьогодні ЄС включив до санкційних списків понад 690 суден "тіньового флоту", яким заборонено доступ до портів ЄС та надання послуг. Ми відрізали значні частини російського фінансового сектору, змусивши його покладатися на альтернативні платіжні канали, і запровадили заходи, щоб обмежити також і їх. Наразі ми запровадили заборону на транзакції щодо понад 100 російських банків", – повідомила єврокомісарка.

"Санкції працюють, і Москва це знає. Вони коштували Росії понад 1 трильйон євро, які вона інакше могла б витратити на війну", – додала Альбукерке.

Також вона заявила, що Євросоюз продовжить координувати санкційну політику з міжнародними партнерами, зокрема в межах G7, щоб посилювати ефективність обмежень і протидіяти їх обходу.

Як повідомляла "Європейська правда", французький міністр у справах Європи Бенжамен Аддад підтвердив, що ЄС у понеділок, 16 листопада, введе санкційні обмеження проти 50 банків, які діють у РФ. Причому, за його словами, саме Франція запропонувала включити до списку більшість із цих суб'єктів.

У середу "ЄП" стало відомо, що посли держав Євросоюзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) попередньо погодили внесення до санкційних списків проти Росії 145 фізичних та юридичних осіб.

12 жовтня ЄС схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій проти РФ – у новому списку майже 1600 фізичних та юридичних осіб.