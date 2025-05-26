Голландія стверджує, що бельгійські турбіни у Північному морі "крадуть вітер" в її станцій

Конфлікт між Бельгією та Нідерландами щодо морських вітроелектростанцій в Північному морі у довгостроковій перспективі може призвести до створення "енергетичного Шенгену".

Про це пише сайт WelcomeBelgium.

Як інформує сайт, суперечка між Бельгією та Нідерландами спалахнула через вітроелектростанції, встановлені в Північному морі. У Голландії стверджують, що бельгійські турбіни, розташовані південніше, порушують повітряні потоки і негативно впливають на ефективність їхніх вітропарків. Турбіни, розташовані спереду, уповільнюють вітер і створюють турбулентність, що знижує продуктивність турбін, розташованих далі за вітром.

"За попередніми оцінками, втрати виробництва електроенергії в Нідерландах можуть сягати до 3% на деяких установках - тривожна цифра з огляду на агресивні кліматичні цілі ЄС", – пише WelcomeBelgium.

Вітроенергетичні та екологічні експерти закликають ЄС створити єдині рамки для розміщення офшорних турбін, розпочати спільні дослідження динаміки повітряних потоків і координувати майбутні проекти, щоб уникнути "крадіжки вітру".

Вони радять використовувати передові інструменти моделювання під час планування і враховувати вплив на морське життя та рибальство

"Дедалі частіше говорять про механізми фінансової компенсації – якщо одна країна втрачає ефективність вітроенергетики через іншу, чи повинна вона це відшкодовувати?", – говориться у публікації.

WelcomeBelgium зазначає, що питання набуває все більшого розголосу в ЄС, і довгостроковій перспективі це може призвести до створення спільної офшорної енергетичної зони зі спільними правилами та обов'язками.

Північне море вже є однією з провідних європейських зон для розвитку офшорної вітроенергетики. У найближчі роки очікується значне зростання потужностей: Нинішня потужність складає близько 30 гігават, на 2030 рік: заплановано 120 гігават, а до 2050 рік: – десятикратне збільшення.

Досягнення цих цілей вимагає тісної міжнародної координації. Проте наразі кожна країна планує свої проекти самостійно, часто ігноруючи потенційний транскордонний вплив, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Внаслідок вторгнення Росії в Україну ЄС скоротив попит на енергоносії, зокрема на викопний газ та зберіг курс на відмову від вугілля. Водночас перехід на відновлювані джерела енергії прискорився.

Як повідомлялося раніше, дослідники прогнозували, що обсяги генерації на об’єктах гідроенергетики суттєво зростуть, численні зупинені французькі атомні блоки почнуть працювати після ремонтів, а розгортання вітрової та сонячної енергетики прискориться.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп припинив підтримку нових офшорних вітроенергетичних проектів, і акції європейських вітроенергетичних компаній впали.

Трамп призупинив новий федеральний лізинг офшорних вітрових електростанцій до проведення екологічної та економічної експертизи, заявивши, що вітряки "потворні, дорогі і завдають шкоди дикій природі".

Раніше повідомлялося, що дата-центри, які зберігають та обробляють інформацію, в Ірландії вперше почали споживати більше електрики, ніж населення всіх міст. Як писала газета The Guardian, за даними Центрального статистичного управління, дата-центри використали 21% електроенергії Ірландії минулого року, а міське населення – тільки 18%.

Експерти бояться, що раптовий стрибок попиту на електроенергію, спричинений центрами обробки даних, може зірвати досягнення кліматичних цілей в Ірландії та по всій Європі.