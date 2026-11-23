Внаслідок обстрілів енергетики та бойових дій станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу про оперативну ситуацію в енергосистемі.

Упродовж минулого тижня Росія 100 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор.

Загалом за цей період Міненерго зафіксувало 224 інциденти, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

Найскладніша ситуація – на Одещині та Дніпропетровщині. Там Росія завдала масштабних руйнувань енергетичним об'єктам, які забезпечують електропостачання регіонів.

Водночас завдяки роботі енергетиків вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури. На Дніпропетровщині для уникнення аварій через перевантаження обладнання застосовуються мережеві обмеження.

Зараз у цих регіонах поступово відновлюють електропостачання споживачам. Після відновлення електропостачання можливі стрибки напруги, її зниження або аварійні знеструмлення. Міненерго просить не залишати потужні електроприлади увімкненими в розетках, щоб уберегти їх від пошкодження.

Крім того, на Харківщині вимушено застосовуються аварійні відключення через пошкодження обладнання внаслідок попередніх ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі.

Внаслідок російських атак упродовж 23 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Нагадаємо:

У ніч на 23 листопада російські загарбники атакували 153 ударними БпЛА типу Shahed, 60 із них реактивні, "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія".