Акції європейських вітроенергетичних компаній почали падати на тлі заяв Трампа

Акції європейських вітроенергетичних компаній впали після того, як Дональд Трамп припинив підтримку нових офшорних вітроенергетичних проектів в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Офшорна вітроенергетика використовує силу морського вітру для генерації електроенергії.

20 січня Трамп призупинив новий федеральний лізинг офшорних вітрових електростанцій до проведення екологічної та економічної експертизи, заявивши, що вітряки "потворні, дорогі і завдають шкоди дикій природі".

Після цього найбільша данська енергетична компанія Orsted збирається згортати офшорні вітроенергетичні проєкти в США. Її акції впали на 13,6%.

Італійська Prysmian відмовиться від плану будівництва заводу в США з виробництва кабелів для офшорних вітрових електростанцій, її акції скоротились на 1,5%.

Нагадаємо:

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди у перші години свого нового президентського терміну. Це вже вдруге, коли Трамп ініціює вихід з міжнародного пакту, спрямованого на боротьбу з глобальним потеплінням.

Президент США Дональд Трамп знову закликав Європейський Союз збільшити закупівлі нафти та газу з Америки, щоб уникнути введення нових торгових тарифів.