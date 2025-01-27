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Найбільший виробник одягу в Росії закриває фабрики: причини

Олексій Артемчук — 27 січня, 13:13
Найбільший виробник одягу в Росії закриває фабрики: причини
Getty Images

Найбільший виробник одягу в Росії Gloria Jeans закриває фабрики у містах Шахти та Новошахтинськ Ростовської області.

Про це пише російський "Інтерфакс".

Причиною у керівництві компанії назвали те, що багато працівників пішли на війну з Україною, через що виробництво стало невигідним.

Працівників уже попередили, що з 31 березня їх звільнять через закриття фабрик. Без роботи залишиться близько 1500 людей.

Засновник компанії Володимир Мельников пояснив, що основні проблеми — це застарілі технології та фінансові втрати, спричинені браком працівників, які масово вирушили на фронт.

Згідно з відкритими даними, на кінець 2024 року у Gloria Jeans налічувалося 10 виробничих майданчиків.

Нагадаємо:

Російська компанія Gloria Jeans, яка займається випуском одягу та взуття, планує закрити частину своїх виробничих майданчиків у країні.

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