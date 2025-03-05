"Гора народила мишу": Гетманцев про дерегуляцію для бізнесу

Команда Міністерства економіки не впоралася з анасованими планами про масштабну дерегуляцію для бізнесу.

Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Попри очевидність проблеми (та шляхи її розв’язання), з нею команда міністерства не впоралася", – зазначив він.

За його словами, процес ухвалення рішень у межах дерегуляції виявився надто затягнутим, а його результат – обмеженим.

Він нагадав, що за результатами роботи у 2023 році міжвідомча робоча група з дерегуляції запропонувала із 1,3 тисячі регуляторних інструментів 456 скасувати, ще 584 – оптимізувати (разом – 1040).

"Далі – 8 місяців роздумів та роботи з оформлення пропозицій у план дерегуляції (може думали б і довше, але на біду – це був індикатор плану для Ukraine Facility на ІІІ квартал 2024 року) – і його було врешті прийнято на початку вересня 2024 року. Весь план – 99 заходів", – розповів Гетманцев.

Він вважає, що серед найяскравіших скасованих регуляторних актів були такі:

️дозвіл на установку тимчасових нетеплоємних печей у кінотеатрах;

️дозвіл на розміщення в приміщеннях для утримання тварин та птиці електроводонагрівників;

️дозвіл на застосування для пульверизаторного фарбування емалі та фарб, що містять у собі з’єднання зі свинцю;

️погодження інструкції про порядок прибирання пилу у виробничих приміщеннях з робочих місць, проходів та сходів;

️погодження графіка аналізу повітря на робочих місцях;

️погодження статуту приватного центру туризму учнівської молоді, приватного центру / будинку / клубу еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів;

️висновок щодо можливого впливу будівництва та провадження господарської діяльності на стан народних художніх промислів;

️дублікат посвідчення мисливця;

дублікат щорічної контрольної картки обліку добутої дичини тощо.

"Ось що, виявляється, системно заважало покращенню інвестиційного клімату в державі. Коротко оцінюючи дерегуляційну реформу – "гора народила мишу", – зазначив Гетманцев.

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