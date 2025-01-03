Зеленський підписав закон про дерегуляцію торгівлі вживаними авто: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними автомобілями.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Закон звільняє продавців вживаних авто та їхніх частин від обов'язку перереєстровувати на себе транспортні засоби, що були у вжитку, подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) ТЦК та СП.

Автори законопроєкту вважають, що закон стане запорукою для виведення з тіні ринку та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки.

Нагадаємо:

У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік.